Steam, aggiunta un'attesa funzionalità che aiuta a scegliere giochi dalla libreria

Steam si è aggiornato con l'applicazione di una nuova funzionalità che può risultare particolarmente utile a chi si ritrova con una libreria sconfinata e un backlog opprimente, aiutando a scegliere i giochi da provare.

Sperimentata finora all'interno degli Steam Labs, la funzionalità "Play Next" consente agli utenti di ricevere suggerimenti su quali giochi provare all'interno della propria libreria in base ai gusti dimostrati o ai titoli più giocati. In sostanza, un algoritmo piuttosto classico ma applicato ai giochi già in possesso degli utenti e a quanto pare piuttosto elaborato in termini di variabili prese in considerazione e calcolate.

La funzionalità risulterà sicuramente utile a tutti coloro che si sentono ormai schiacciati dal peso di un backlog ormai insostenibile e probabilmente non sono pochi. Considerando la quantità di sconti e promozioni varie, le librerie si sono sicuramente ampliate a dismisura un po' per tutti e una funzionalità di questo genere può risultare particolarmente utile.

Peraltro l'iniziativa è piuttosto in linea con quanto siamo abituati a vedere con altri servizi come quelli di video streaming, tipo Netflix, che hanno un algoritmo che suggerisce cosa vedere successivamente in base ai gusti dimostrati.

Ci sono anche altre novità in arrivo per Steam previste in questo periodo, con alcune voci di corridoio partite da dataminer che parlano di un nuovo sistema di ricompense e riconoscimenti per gli utenti, tutte cose torneranno particolarmente utili specialmente con i Saldi Estivi 2020 in arrivo.