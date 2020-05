Cyberpunk 2077 mostra la Reaver per celebrare i cinque anni di Mad Max: Fury Road

Cyberpunk 2077 ha voluto celebrare i cinque anni di Mad Max: Fury Road pubblicando una breve clip in cui viene mostrata la Reaver, uno dei veicoli che troveremo nel gioco.

Basata su di una Quadra Type-66, un'altra delle vetture presenti nella campagna di Cyberpunk 2077 insieme a sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue, la Reaver vanta un motore da quasi 1000 cavalli.

La carrozzeria rinforzata sembra suggerire una grande versatilità: potremo senz'altro usare quest'auto sia per spostarci a grande velocità che per affrontare spettacolari scontri in movimento fra nella mappa di Night City.

Uscito nelle sale cinematografiche americane il 15 maggio 2005, Mad Max: Fury Road ha ispirato Gears 5 e diversi altri giochi grazie alla spettacolarità delle sue incredibili sequenze.

""Reaver" - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

