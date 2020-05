DOOM Eternal, Aggiornamento 1 disponibile: ecco il trailer e tutte le novità

DOOM Eternal ha ricevuto oggi l'Aggiornamento 1, che Bethesda ha presentato con un trailer e che introduce diverse novità all'interno della spettacolare esperienza sparatutto targata id Software.

Sebbene l'aggiornamento di DOOM Eternal su PC abbia introdotto una versione invasiva di Denuvo Anti-Cheat, ci sono diverse funzionalità e modifche che non mancheranno di entusiasmare gli utenti:

Demoni potenziati

Vendicate gli Slayer caduti uccidendo versioni potenziate dei demoni che li hanno eliminati. Tali demoni offrono un livello di sfida maggiore nonché notevoli quantità di risorse e PE bonus quando vengono sconfitti.

Serie evento 3

Oggi in DOOM Eternal prende il via la Serie evento 3, intitolata Metalli Preziosi, che offre la possibilità di ottenere nuovi fantastici oggetti estetici tra cui la Collezione Master Dolorapper! Per cominciare subito a ottenere PE e progredire nell'evento, non dovete far altro che giocare a BATTLEMODE o alla campagna, oppure completare le sfide settimanali.

Miglioramenti all'esperienza per giocatore singolo

Fin dall'uscita del gioco abbiamo fatto tesoro del feedback dei giocatori, e l'aggiornamento 1 risolve alcuni dei principali problemi che ci sono stati segnalati. Alcune di queste modifiche includono l'ampliamento dei tutorial sui demoni, lo Scatto verticale in acqua e la regolazione dei danni da tossine durante il nuoto.

Aggiornamenti a BATTLEMODE

Stiamo implementando una serie di funzionalità che miglioreranno l'esperienza complessiva di BATTLEMODE: