Nioh 2: un aggiornamento oggi e tre grosse espansioni previste a partire da luglio

Nioh 2 ha ottenuto un sostanzioso aggiornamento oggi e si prepara a riceverne altri nei prossimi mesi, con tre espansioni di grosse dimensioni previste prossimamente a partire da luglio 2020.

Abbiamo visto come il gioco Koei Tecmo abbia raggiunto più di un milione di copie vendute finora, con un andamento non malvagio ma che pare essere al di sotto di quanto fatto dal primo capitolo. In ogni caso, Team Ninja ha comunque intenzione di supportare attivamente il gioco con aggiornamenti e nuove introduzioni.

Un aggiornamento disponibile da oggi per Nioh 2 introduce la modalità Photo, che consente di scattare immagini al gioco applicando filtri e migliorando in generale la qualità grafica di scenari e personaggi. Inoltre, nell'update di oggi sono presenti anche nove missioni secondarie che ampliano i contenuti del gioco, anche se si tratta solo di un antipasto di quello che verrà successivamente.

Nioh 2 ha infatti in programma tre grosse espansioni, la prima delle quali è prevista per il 30 luglio 2020, intitolata The Tengu's Disciple. Questa ci porta a Yashima, luogo dilaniato dalla guerra nel quale le ombre degli yokai si muovono per le strade, costringendoci dunque ad entrare in azione.

Le tre espansioni introdurranno nuove storie, nuovi nemici, armi, abilità e boss da sconfiggere, oltre a ulteriori modalità di gioco con nuovi livelli di difficoltà e contenuti endgame in modo da stimolare il gioco continuato anche oltre la sua conclusione. Proprio sulle evoluzioni nell'endgame era peraltro incentrato un provato di marzo da parte di Emanuele Gregori.