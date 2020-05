Xbox Series X: la retrocompatibilità ha HDR, Quick Resume, 4K e caricamenti più veloci di serie

Attraverso l'Xbox Wire di oggi, Microsoft ha confermato ufficialmente alcune caratteristiche innovative di Xbox Series X legate alla retrocompatibilità della console. I giochi compatibili delle precedenti generazioni di Xbox, infatti, non solo gireranno senza problemi sulla console next-gen di Microsoft, ma avranno HDR, Quick Resume, 4K e caricamenti più veloci di serie.

Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox Series X, infatti, ha confermato che il suo team ha lavorato duramente per rendere la retrocompatibilità una delle caratteristiche migliori di Xbox Series X. Non solo la console potrà far girare migliaia di giochi al lancio, ma sarà in grado di sfruttare la sua potenza di calcolo e le capacità hardware per migliorare l'esperienza. Non si tratterà, quindi, di una versione identica a quella del gioco originale, ma una rielaborazione dello stesso in grado di sfruttare la maggiore potenza di calcolo.

Cosa vuol dire questo?

Che Microsoft ha studiato delle tecnologie in grado di aggiungere automaticamente i colori HDR ai giochi Xbox 360 e a quelli precedenti. Ma è anche in grado di sfruttare l'SSD NVME customizzato per avere caricamenti più veloci o per sfruttare il Quick Resume, ovvero quella funzione che consente di "congelare" un gioco in qualsiasi momento e riprenderlo più avanti nello stesso punto nel quale lo si era lasciato.

Ma non solo: i giochi saranno renderizzati ad una risoluzione maggiore, fino al 4K, e grazie a filtri vari avranno una qualità dell'immagine superiore all'originale. Alcuni giochi, inoltre, potrebbero persino girare con un frame rate raddoppiato, da 30 a 60 fps o da 60 a 120 a seconda dei casi. Questo sarà possibile solo nei giochi nei quali questo miglioramento non incide sulla godibilità del gameplay.

Il team è oltretutto ancora al lavoro per migliorare queste tecnologie e soluzioni software, così da rendere sempre più appagante il risultato ottenuto. L'obiettivo, per Microsoft, è quello di preservare nel miglior modo possibile i vecchi giochi.

Come vi sembrano queste novità?