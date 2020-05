Xbox Series X supporta migliaia di giochi al lancio: è la "next-gen più compatibile"

Per Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox, le nuove Xbox Series X saranno in grado di far girare "migliaia di giochi al lancio". Questa la rende la console next-gen "più compatibile" e consentirà ai giocatori di poter portare avanti la propria collezione di giochi, i salvataggi e gli accessori attraverso le generazioni di hardware.

Quasi fosse una risposta alle informazioni trapelate oggi, che sostengono che la retrocompatibilità di PS5 sarà limitata e non disponibile al lancio, ma con un aggiornamento, Microsoft ha pubblicato un Xbox Wire dedicato proprio a questo argomento.

In questo lungo speciale, Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox Series X, ha parlato degli sforzi di Micorosoft per consentire di portare avanti le nostre partite e gli accessori attraverso le generazioni di console. Si è trattato di un viaggio lungo, cominciato nel 2015 col programma Xbox 360 Backwards Compatibility di Xbox One. Un programma che adesso consente di giocare ad oltre 500 giochi X360 su Xbox One.

Questo successo ha spinto il team a cercare di fare ancora meglio e portare questi risultati sulla nextgen. Xbox Series X è stata creata a questo scopo, grazie a processori custom e un sistema operativo disegnato apposta anche per questo compito. Il team di Xbox ha già giocato oltre 100.000 ore per verificare la compatibilità dei vecchi giochi su Xbox Series X ed entro il lancio di fine anno il monte ore salirà a oltre 200.000 ore. Il risultato è che migliaia di giochi, dai grandi blockbuster alle piccole gemme, saranno immediatamente compatibili con la nuova console di Microsoft.

Un catalogo enorme, al quale andranno aggiunti Halo Infinite e il frutto del lavoro degli altri 15 studi interni di Xbox. A luglio Xbox presenterà tutti i suoi titoli first party: quali sono le vostre aspettative?