PS5: negozio turco riporta la retrocompatibilità con PS2, PS3 e PS4

Nella pagina prodotto di PS5, un negozio turco, chiamato hepsiburada, ha riportato che la nuova console di Sony sarebbe retrocompatibile con PS2, PS3 e PS4. Leggiamo la descrizione perché non lascia adito a molti dubbi:

"Siccome tutti i giochi delle piattaforme precedenti a PS5 sono supportati, si potranno continuare a giocare. In altre parole, tutti i giochi di PS2, PS3 e PS4 sono giocabili su PS5. Con questa caratteristica il brand di Sony, che ha rubato il cuore dei videogiocatori, permetterà loro di continuare a usare i loro gioco senza doverli abbandonare." La descrizione prosegue citando le altre caratteristiche conosciute di PS5, come la GPU di AMD, l'SSD super veloce e così via, ossia niente che non si sappia già.

Cosa pensare della retrocompatibilità totale descritta da hepsiburada? Di nostro propendiamo per considerarla un errore del negozio, frutto di una cattiva interpretazione delle info ufficiali. Per adesso Sony ha annunciato solo che quasi tutti i giochi di PS4, e solo di PS4, saranno giocabili su PS5. La casa giapponese non ha mai fatto riferimento alla retrocompatibilità completa con PS2 e PS3. Comunque sia c'è sempre la possibilità di un annuncio a sorpresa durante la presentazione della console, che come sicuramente saprete si terrà il 4 giugno alle ore 22:00.