The Outer Worlds per Nintendo Switch, ecco risoluzione e frame rate del gioco

The Outer Worlds sarà disponibile fra pochi giorni anche su Nintendo Switch, e il publisher Private Division ha rivelato la risoluzione e il frame rate del gioco ai microfoni di Nintendo Everything.

Senza dubbio uno dei più importanti giochi per Nintendo Switch di giugno 2020, il titolo sviluppato originariamente da Obsidian Entertainment girerà a 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile, in entrambi i casi puntando ai 30 fps.

Non è tutto: le persone che si sono occupate di realizzare il porting hanno pensato bene di includere anche un'opzione per attivare i controlli a rilevazione di movimento tramite giroscopio, probabilmente al fine di controllare la mira con più precisione rispetto agli stick.

In The Outer Worlds ti risvegli dall'ibernazione su una nave di coloni che si è perduta durante il trasferimento verso Halcyon, la colonia più lontana della Terra ai confini della galassia, per trovarti invischiato in una complicata cospirazione che rischia di distruggerla.

Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che totalmente dipende dalle tue decisioni.

Nell'equazione che le aziende hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista.