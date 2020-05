Nintendo Switch giugno 2020, i giochi migliori del mese

C'è tuttavia spazio anche per un titolo Nintendo, sebbene diverso dal solito: quel 51 Worldwide Games che promette di sdoganare il divertimento casual in casa e fuori, grazie ai tantissimi minigame inclusi e alla loro grande varietà.

È un mese fatto soprattutto di produzioni multipiattaforma, quello che Nintendo Switch si accinge a vivere: a giugno 2020 arrivano sulla console ibrida giapponese giochi come The Outer Worlds, l'ultimo RPG di casa Obsidian, ma anche Blair Witch e Burnout Paradise Remastered, con le sue folli corse a tutta velocità.

51 Worldwide Games

In uscita il 5 giugno

Worldwide Games è una raccolta di giochi in formato digitale che include appunto cinquantuno differenti esperienze di varia natura con cui cimentarsi da soli, in multiplayer locale oppure online nell'ambito di svariate modalità per un'esperienza divertente e accessibile per qualsiasi tipo di giocatore.

Dal solitario al poker, passando per il golf e il bowling, il nuovo titolo Nintendo punta a catturare l'essenza del divertimento in compagnia, grazie alla sua connotazione così immediata: basta portarsi in giro la console per dar vita a una nuova sfida con amici o parenti, oppure collegarsi per trovare qualcuno online disposto a condividere con noi un po' del suo tempo.