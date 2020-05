Google Maps: ecco i Codici Plus per condividere la posizione facilmente

Condividere la propria posizione su Google Maps non è sempre così intuitivo, facile o rapido: si perde anzi diverso tempo nel comunicare la via al proprio amico e famigliare, che deve poi ri-digitarla all'interno dell'app o utilizzare le coordinate (longitudine e latitudine) per orientarsi, in un processo estremamente dispendioso. Tutto questo diventerà a breve un lontano ricordo, grazie ai Codici Plus.

I Codici Plus rappresentano una nuova funzione di Google Maps: permetteranno di condividere la posizione facilmente e molto rapidamente. Il futuro della condivisione su Google Maps passerà attraverso di loro nei prossimi anni: per il momento il rollout della nuova feature è appena cominciato, e sono disponibili per un ristretto numero di utenti su smartphone Android (ancora nessun avvistamento per i device iOS, invece).

Ma come funzionano i Codici Plus, o Plus Codes? Come prima cosa bisogna aggiornare l'app di Google Maps su Android, o la funzionalità neppure comparirà. Poi bisogna selezionare l'indicatore azzurro circolare che indica la propria posizione: a questo punto comparirà a schermo un codice alfanumerico che sarà possibile copiare e incollare altrove. Selezionatelo e inviatelo all'amico o parente o famigliare con il quale volete condividere la posizione; lui non dovrà fare altro che incollarlo all'interno della barra di ricerca della propria app di Google Maps. Facile, no?

