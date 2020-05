PC giugno 2020, i giochi migliori del mese

Fra sparatutto, strategia e combattimenti all'arma bianca, il mese di giugno 2020 porta su PC alcuni giochi davvero interessanti. A partire da Valorant, il nuovo titolo di Riot Games, che prova a mettere insieme scontri a fuoco, eroi con poteri speciali e meccaniche strategiche per offrire un'esperienza free-to-play originale e appassionante. Restando in tema sparatutto, questo mese arriva anche Disintegration, l'ambizioso progetto creato da Marcus Lehto che ci proietta in un futuro pieno di conflitti e tecnologia. La lista delle uscite viene completata dal picchiaduro a incontri Samurai Shodown, finalmente al debutto su PC, e dallo strategico Desperados III.

In uscita il 2 giugno

Realizzato da Riot Games, gli autori di League of Legends, Valorant è un interessante mix fra sparatutto tattico e hero shooter free-to-play, che combina poteri speciali e strategia per consegnarci un gameplay fresco e divertente, con una particolare attenzione all'infrastruttura di rete per garantire a tutti gli utenti una latenza minima, prestazioni di alto livello e un affidabile sistema anticheat. Il gioco, ispirato alle meccaniche del classico Counter-Strike: Global Offensive, mette due squadre una di fronte all'altra nell'ambito di match che si sviluppano su di un gran numero di round, caratterizzati da elementi hardcore come la mancanza di respawn e l'impossibilità di recuperare salute se non in alcuni casi.

In uscita l'11 giugno

Disponibile gratis durante la prima settimana su Epic Games Store, Samurai Shodown approda su PC a un anno esatto di distanza dall'uscita su console, e lo fa portandosi dietro il fascino di un brand che negli anni '90 ha rivoluzionato la scena dei picchiaduro a incontri grazie all'introduzione delle armi e a un'ambientazione inedita, quella del Giappone feudale e dei suoi imbattibili samurai. Pur non essendo particolarmente ricco sotto il profilo dei contenuti, questo nuovo capitolo riesce a proporre un gameplay solido e coinvolgente, che per molti aspetti torna alle radici della serie e ci mette a disposizione un repertorio di mosse devastanti, alcune delle quali possono ribaltare le sorti dello scontro laddove utilizzate nel momento giusto.

In uscita il 16 giugno

La celebre serie strategica ambientata nel selvaggio west fa il proprio ritorno con Desperados III. Sviluppato dagli autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, il gioco ci mette al comando di una squadra composta da cinque personaggi decisamente fuori dalle righe, che si trovano a collaborare per poter sconfiggere insieme un pericoloso avversario. La chiave per il successo in Desperados III consiste nel combinare al meglio le abilità di ogni combattente per ottenere il massimo dalle loro manovre d'attacco e sbaragliare le unità nemiche, nell'ambito di una campagna corposa e coinvolgente, che ci vedrà esplorare svariati scenari fra il Messico e gli Stati Uniti alla fine del 1800.