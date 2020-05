PS5, è questo il suono di avvio della console?

Sony potrebbe aver svelato il suono di avvio di PS5 senza dire niente a nessuno, ma piazzandolo sotto gli occhi, pardon, le orecchie di tutti. Stiamo parlando del classico suono di boot della console, quello che si ascolta ogni volta che la si accende.

Il suono dovrebbe essere quello del video teaser di annuncio della presentazione di PS5 per il 4 giugno. A livello visivo il filmato non offre grossi spunti e non mostra niente di nuovo, ma alcuni fan di PlayStation sono stati attirati dall'audio, che secondo loro potrebbe includere il suono d'avvio della nuova console. In effetti, ascoltando con attenzione si notano alcuni suoni che ricordano quelli dei boot delle altre console di Sony, più qualcosa di inedito.

Sony ovviamente non ha commentato la teoria dei fan, che però sono convintissimi di ciò che affermano. Del resto anche Microsoft ha fatto ascoltare per la prima volta il suono di boot di Xbox Series X in modo simile, quindi non ci sarebbe niente di troppo strano se Sony avesse fatto lo stesso.

Per saperne di più non resta che attendere il 4 giugno alle ore 22:00, quando PS5 sarà finalmente svelata in un evento dedicato, che noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta, dopo una maratona in cui parleremo diffusamente del mondo PlayStation.