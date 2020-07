Xbox One appare fuori produzione anche in Australia, Microsoft smentisce ma solo per One S

Xbox One appare come prodotto fuori produzione anche in Australia presso vari rivenditori fra cui Amazon, cosa che continua a far pensare a una riorganizzazione in vista del lancio di Xbox Series X per far spazio alle nuove console, ma Microsoft ha smentito la questione, tuttavia riferendosi in particolare solo a Xbox One S.

Dopo le prime possibili avvisaglie di Xbox One fuori produzione in USA, emerse la settimana scorsa, la stessa questione sembra ribadita anche in Australia, dove su Amazon i vari modelli di Xbox One vengono contrassegnati con la scritta "Discontinued", che indica i prodotti al cui termine delle scorte non è previsto un riassortimento a causa dell'uscita di produzione.

La cosa ha fatto sorgere diverse supposizioni e voci di corridoio, in particolare considerando che il prossimo arrivo della next gen potrebbe portare a una riorganizzazione dei modelli in commercio. Al di là di Xbox Series X, l'uscita di scena di Xbox One sembrava corroborare l'idea di una Xbox Series S o Lockhart in grado di riempire lo spazio lasciato dalla console di attuale generazione, anche in termini di prezzo.

Tuttavia, il console business planning lead di Xbox, Dan Tavares, ha smentito su Twitter l'eventualità di un'uscita di produzione di Xbox One, riferendo che la console sarà ancora disponibile e che sta anche ottenendo ottimi riscontri sul mercato. Ha fatto notare come Microsoft abbia cambiato i numeri identificativi degli SKU riferiti ai vari modelli di console e che dunque Amazon abbia probabilmente fatto confusione.

Se proprio vogliamo cercare motivi di alimentare i rumor, la risposta di Tavares prende in considerazione solo Xbox One S, cosa che potrebbe far comunque pensare al fatto che Xbox One X possa essere effettivamente eliminata, ma è anche vero che l'executive Xbox rispondeva a un messaggio su Twitter in cui si parlava solo di Xbox One S, dunque è difficile aggrapparsi più di tanto a questo dettaglio. Rimaniamo comunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, ricordando sempre che è in arrivo l'Xbox Game Showcase del 23 luglio con tutte le novità che potrebbe portare.