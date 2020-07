Captain Tsubasa: Rise of New Champions: il trailer dell'Uruguay di Ramon Victorino

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo gioco dedicato alla serie di Holly e Benji. Il nuovo video è dedicato alla nazionale giovanile dell'Uruguay, capitanata dal talentuoso Ramon Victorino.

Questa settimana abbiamo già fatto una scorpacciata di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Bandai Namco Italia, infatti, in occasione dell'UltraPop Festival, ci ha affidato tre video esclusivi, dai quali abbiamo potuto ricavare una corposa anteprima in esclusiva italiana.

Oggi, invece, scopriamo un'altra delle nazionali classiche del calcio mondiale e del manga di Yōichi Takahashi: l'Uruguay. Si tratta di una nazionale che rappresenta un paese sudamericano dalla lunga tradizione calcistica. Il loro stile punta a far esprimere Ramon Victorino al meglio del suo talento e della sua velocità dandogli il massimo sostegno.

L'unico calciatore di rilievo, dunque, è proprio Ramon Victorino, un po' l'erede di Marcelo Zalayeta, ci verrebbe da dire. Si tratta, infatti, dell'attaccante principe della nazionale giovanile dell'Uruguay, soprannominato "pantera nera del Sud America". È un cannoniere che si scaglia verso la porta avversaria a tutta velocità dopo aver dribblato gli avversari con tocchi morbidi. Esattamente come El Panteron.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà a fine agosto su PS4, Switch e PC.