Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch, un trailer sul mondo di gioco

Paper Mario: The Origami King, disponibile a partire da domani in esclusiva su Nintendo Switch, è protagonista di un trailer che presenta il mondo di gioco.

Come riportato nella recensione di Paper Mario: The Origami King, questo nuovo episodio si rivela corposo e divertente, dotato di un'eccellente colonna sonora e di un sistema di combattimento originale.

Proprio gli scontri, tuttavia, tendono a diventare ripetitivi per via di una certa mancanza di spessore, mentre sul fronte grafico si nota una direzione che si muove fra alti e bassi, non riuscendo a essere sempre coerente.

Parliamo tuttavia di limiti che la stampa internazionale non ha percepito, a giudicare dagli ottimi voti assegnati a Paper Mario: The Origami King.

In Paper Mario: The Origami King, Mario affronterà una delle sue sfide più avvincenti finora.

Proprio quando le cose non potevano andare peggio, Re Olly ha avvolto il castello della Principessa Peach in dei giganti nastri colorati, trasportandolo su una lontana montagna.