Destiny 2: Oltre la Luce rinviato da Bungie, ecco la nuova data di uscita

Destiny 2: Oltre la Luce è stato rinviato da Bungie: l'espansione sarebbe dovuta arrivare il 22 settembre, mentre la nuova data di uscita è fissata al 10 novembre.

Annunciato il mese scorso, Destiny 2: Oltre la Luce aggiungerà all'esperienza una nuova ambientazione, Europa, la luna di Giove, che diventerà il teatro di un nuovo, feroce scontro.

"Abbiamo preso la decisione di spostare la data di uscita di Destiny 2: Oltre la Luce al 10 novembre", hanno scritto gli sviluppatori in una nota. "Come primo capitolo di una nuova trilogia di espansioni, Oltre la Luce rappresenta l'inizio di una nuova era per Destiny 2."

"Abbiamo una storia potente da raccontare e alcune feature incredibili che saremo entusiasti di far provare ai giocatori. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di realizzare la migliore espansione possibile per i fan, e per questo abbiamo dovuto prendere la decisione di spostare la data di lancio."

"Gli ultimi mesi sono stati una sfida e continueranno a esserlo durante la pandemia. Abbiamo imparato a creare insieme in nuovi modi, lavorando a distanza l'uno dall'altro. Nonostante queste limitazioni, siamo ancora focalizzati nell'offrire la qualità che i nostri utenti si aspettano."

"Nelle prossime settimane riveleremo qualcosa in più di ciò a cui stiamo lavorando per Oltre la Luce e anche cosa significa per la Stagione degli Arrivi, che si estenderà fino al 10 novembre."

"Oltre la Luce pone le basi per un incredibile futuro di Destiny 2, e sebbene l'espansione arriverà più tardi di quanto avevamo pianificato, non vediamo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme a voi a novembre."