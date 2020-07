SINoALICE festeggia il milione di giocatori con un evento dedicato a NieR: Automata

SINoALICE, il nuovo gioco per dispositivi mobile di Yoko Taro, ha superato il milione di giocatori in appena due settimane di permanenza sugli store di Apple e Android. Per festeggiare, Pokelabo e Square Enix hanno dato il via ad un evento dedicato a NieR: Automata e sono in procinto di pubblicare nuovi contenuti.

SINoALICE è il nuovo fantasy battle RPG per dispositivi mobile creato in collaborazione con Yoko Taro, la geniale mente dietro Nier: Automata. Nei giorni scorsi abbiamo recensito SINoALICE e, nonostante il giudizio non esaltante, non possiamo non tenere conto di un gioco nato da una simile collaborazione.

Non a caso sono bastate due settimane per superare il milione di giocatori e, adesso che comincerà un evento dedicato a Nier: Automata, la platea potrebbe persino aumentare. Questo evento andrà dal 16 luglio al 6 agosto. Collegandosi sarò possibile ottenere 2B/Breaker, oltre che lo scenario Memory of Dolls creato dallo stesso Yoko Taro.

Nello stesso periodo, acquistando l'arma SR Type-4O Blade si potrà sbloccare A2/Breaker. Con la Staffa No. 7 si sbloccherà Emil/Cleric. Ci sarà persino un nuovo capitolo chiamato Act of Hatred. Vi segnaliamo il trailer di presentazione qui sotto.

Tra i nuovi contenuti segnaliamo la possibilità di sbloccare la Sirenetta nel capitolo 1-2 e di evocare l'arma Violin of Misery per questo personaggio.

SINoALICE è disponibile su AppStore e Google Store.