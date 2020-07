SINoALICE, la recensione

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal gameplay vero e proprio, che si rivela purtroppo il più classico dei gacha , non particolarmente legato a questo specifico aspetto (la "pesca" degli oggetti, appunto, che in realtà vengono distribuiti con una certa generosità fin dall'inizio) ma privo di spessore ed estremamente ripetitivo nelle meccaniche.

Da un parte abbiamo infatti la parte artistica della produzione, quella firmata appunto dal director di NiER: Automata , che ci mostra un lore tremendamente affascinante, in cui i personaggi delle più celebri fiabe vengono rielaborati in versione oscura e inquietante per fare da base di partenza agli eventi che vengono raccontati nel gioco.

La lotta per la sopravvivenza di ognuno di questi personaggi si svolge nell'ambito di una campagna con otto percorsi e cinque capitoli, composti ognuno in dieci battaglie, a loro volta suddivise prevalentemente in tre ondate (a parte nel quinto capitolo, dove diventano quattro) con tanto di boss fight finale. Procedendo fra i livelli lo sviluppo dei protagonisti viene raccontato con immagini e testi recitati in giapponese: l'atmosfera non manca, complice un'interpretazione solida e una colonna sonora assolutamente splendida.

Come accennato, la storia di SINoALICE si pone come una reinterpretazione delle favole classiche, non a caso all'inizio del gioco ci viene chiesto quale personaggio vogliamo controllare fra Alice, Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Pinocchio. Si tratta tuttavia di versioni molto alternative delle figure che conosciamo, basti pensare ad esempio che il burattino di Collodi diventa nel gioco un ragazzino armato di un bastone di legno che riproduce le sue fattezze originali, ma è dotato di una propria coscienza e cerca continuamente lo scontro, il sangue.

Gameplay

Dopodiché, come detto, c'è il gameplay vero e proprio, che se da un lato non si rivela dipendente dalle microtransazioni e dall'elemento gacha come temevamo fosse, anzi appare più elastico e permissivo di tante altre produzioni similari, dall'altro non può certo contare su meccaniche strategiche di spessore o comunque in grado di garantire un minimo di varietà.

È vero il contrario: le dinamiche tipiche del genere vengono applicate in maniera scolastica dall'azione in-game di SINoALICE, con gli immancabili "materiali" (fuoco, acqua, vento) da considerare per enfatizzare l'efficacia delle varie armi, pescate dal deck che abbiamo creato in precedenza e che va rinnovato di volta in volta usando i punti azione del nostro personaggio.

Questo tipo di approccio, che prevede naturalmente la possibilità di potenziare i vari strumenti spendendo la valuta virtuale e il loot raccolto fino a quel punto, finisce immancabilmente per creare un grosso problema di bilanciamento: mantenendo lo stesso personaggio potenziato con cui siamo arrivati ai capitoli finali, giocare gli altri percorsi si rivela estremamente banale sul fronte della sfida.

È un peccato che non ci sia stato un sussulto di creatività all'atto pratico, perché sul fronte tecnico e soprattutto artistico SINoALICE vanta un'ottima realizzazione, con personaggi straordinariamente caratterizzati, una buona varietà di mostri e, come detto, una soundtrack splendida, capace di creare una grande atmosfera mentre cerchiamo di non annoiarci nel mezzo di battaglie sempre uguali.