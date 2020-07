Fortnite C2 Stagione 3, i luoghi migliori dove atterrare per trovare loot

Sono cambiate un bel po' di cose, con il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 (e anche in seguito, con i primi aggiornamenti). Con una mappa che si evolve rapidamente, con i nuovi bilanciamenti apportati alle armi, ma anche con nemici sempre agguerriti, quali sono i luoghi migliori dove atterrare per trovare loot? Abbiamo pensato di indicarveli con una pratica, piccola guida.

La nave segreta dei pirati è sicuramente il luogo che dovreste tenere presente per primo: è ricca di casse, di oggetti curativi, di frutta; ed è per questo motivo anche molto ambita dai vostri nemici. A fronte dei vantaggi, vi è un problema con la barca dei pirati: cambia la propria posizione all'inizio di ogni match, ma sempre rimanendo ai bordi della mappa di gioco. Occorre un po' di fortuna (e la giusta traiettoria del Bus Battaglia) per raggiungerla.

Corso Commercio e Lago Languido sono altre due zone molto gettonate dai giocatori: in primo luogo perché vaste e ricche di forzieri; in secondo luogo perché in questi due luoghi l'acqua non è arrivata, e dunque restano identici a quanto visto nella Stagione 1 e 2 del Capitolo 2 di Fortnite. Lago Languido è sempre pieno di giocatori, anche per via delle missioni che possono essere completate soltanto lì.

Lo Yacht è stato spostato rispetto alla Stagione 2: adesso è nella zona settentrionale, all'estremo punto nord della mappa di gioco di Epic Games, in mare naturalmente. Ma è stato anche ampliato: vi sono davvero tantissimi oggetti, scatole di munizioni e casse da raccogliere, nonché delle barche con cui tagliare la corda in caso dell'arrivo della tempesta.

Infine potreste valutare di atterrare e cercare del loot presso la Fattoria Frenetica, toccata solo parzialmente dall'innalzamento del livello del mare. Ma, trovandosi circa al centro della mappa di gioco, è un luogo molto gettonato dai giocatori: valutate con attenzione.