Fortnite, raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido

Le sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 3 sono ufficialmente disponibili su tutte le piattaforme di gioco; alcune sono meno intuitive di altre, e hanno bisogno di una pratica guida. Per esempio raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido. Ma state tranquilli, con noi al vostro fianco la completerete velocemente e facilmente.

Tanto per cominciare, per completare la sfida di Fortnite della Settimana 3 in questione dovrete recarvi solo ed esclusivamente presso il Lago Languido, nella zona centrale-est della mappa di gioco. Qui gli sviluppatori di Epic Games hanno nascosto quattro anelli luminosi in altrettanti edifici: il vostro compito è trovarli tutti quanti, anche in partite diverse, e in qualsiasi modalità di gioco desideriate.

Cercarli a caso è controproducente, perché l'area in questione in queste ore è incredibilmente affollata: eccovi dunque un'immagine con la posizione di tutti gli anelli di Lago Languido. Raccoglieteli uno alla volta e avrete completato la sfida; attenzione a quello sull'albero, perché cadendo a terra subirete dei danni.

Infine un pratico video vi guiderà passo passo da un anello all'altro di Fortnite.