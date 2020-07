F1 2020, l'Epic trailer presenta tutte le nuove caratteristiche del gioco

L'Epic trailer di F1 2020 presenta tutte le nuove caratteristiche del gioco in arrivo tra qualche giorno per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Con due nuovi circuiti, Hanoi Circuit e Circuit Zandvoort, il gioco è adatto a tutti i livelli di guida con il Mio Team, opzioni migliorate in pista, la reintroduzione dello split-screen, le auto classiche e molto altro ancora.

Ecco tutti i dettagli dal comunicato stampa:

Lanciati con il Mio Team, la nuova feature pilota-manager, il trailer esplora la personalizzazione delle auto, il mercato dei piloti e le strutture del team. Prima di prendere posto sulla griglia, i giocatori devono prendere decisioni fuori pista che aumenteranno la motivazione del pilota e del personale, e, che genereranno fondi per migliorare le strutture, aggiornare le parti dell'auto e faranno firmare ad un nuovo compagno di squadra.

Il trailer evidenzia anche la gamma di scelta dei giocatori in offerta. Dall'integrazione della F2 alle stagioni più brevi, le opzioni di personalizzazione di F1 2020 consentono ai giocatori un maggiore controllo sul modo di correre. Difficoltà a padroneggiare i circuiti di Monaco e Baku? Approfitta delle stagioni più brevi con le nuove 10 o 16 opzioni di gara. Per i nuovi giocatori, il gioco introduce menù semplificati e assistenza alla guida che si aggiungono alla gestione della F1 e F2.

In seguito al feedback di piloti e giocatori, F1 2020 include numerosi miglioramenti in pista. L'ERS, come nella vita reale, si attiva premendo semplicemente un pulsante, rendendo la manovra molto più naturale da eseguire. Su richiesta della community di F1, il gioco ha introdotto uno specchietto retrovisore virtuale che semplifica l'identificazione degli avversari e respinge qualsiasi potenziale attacco dei rivali.

Aggiungendo ulteriori livelli di personalizzazione, il nuovissimo Podium Pass consente ai giocatori di correre, guadagnare e sbloccare. Ogni stagione permetterà ai giocatori di sbloccare oggetti di personalizzazione gratuiti correndo nelle loro modalità di gioco preferite e guadagnando XP. Gli items includono livree per le auto, equipaggiamento da gara come guanti, tuta e caschi. Per la personalizzazione di livello successivo, i giocatori possono acquistare l'upgrade VIP per accedere a ricompense di livello superiore e sfide di gioco aggiuntive. Tutti i giocatori che prenoteranno F1 2020 riceveranno credito per sbloccare la Season One VIP. Ogni stagione conterrà abbastanza valuta per acquistare il seguente VIP Podium Pass.

"In poco meno di una settimana, i nostri giocatori potranno finalmente sperimentare tutte le innovazioni di F1 2020. Quest'anno abbiamo creato nuove feature che soddisfano ogni tipo di fan del racing", ha dichiarato Lee Mather, F1 Franchise Game Director presso Codemasters. "Da il Mio Team, che offre ai giocatori una visione reale del mondo della Formula 1, allo split-screen più casual, F1 2020 è l'esperienza racing virtuale definitiva per accompagnare la stagione 2020 di F1."

F1 2020 sarà pubblicato il 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Ecco tutte le edizioni di F1 2020.