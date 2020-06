F1 2020: tutte le edizioni disponibili, dalla Michael Schumacher alla Seventy

L'edizione di quest'anno di F1 2020 sarà ricca di novità: si va dalla modalità manageriale al ritorno della modalità split-screen. L'edizione di quest'anno, oltretutto, omaggerà la strepitosa carriera di Michael Schumacher con edizione di gioco tutta speciale. Andiamo a scoprire le novità di quest'anno.

Innanzitutto vi consigliamo di dare un'occhiata a questo trailer della modalità split-screen e le prime immagini e il trailer della modalità Il mio Team di F1. Il gioco conterrà 22 circuiti, con contenuti attuali e classici, oltre che tante opzioni per rendere la partita più rilassata o impegnativa.

Oltre alle splendide auto progettate per la stagione 2020, F1 2020 offre ai giocatori la possibilità di correre con la F2 e alcune delle auto classiche più iconiche della gloriosa storia della F1. Le 16 auto classiche sono:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 -23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Per quanto riguarda le edizioni, oltre a quella standard abbiamo la F1 2020 Seventy Edition che celebra il Settantesimo Anniversario della F1 con i contenuti in-game esclusivi di personalizzazione. Eccoli:

Livrea per auto

Celebrazione sul podio

Casco

Tuta da gara

Guanti

Scarpe

Badge giocatore

La F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition consentirà di guidare nei panni del leggendario pilota tedesco. Assieme a lui arriveranno anche quattro delle sue auto simbolo. Le quattro auto speciali che compongono l'edizione Deluxe sono:

1991: Jordan 191 - L'auto che ha lanciato la carriera di Michael. L'auto verde smeraldo è stata guidata per la prima volta al Gran Premio del Belgio del 1991

1994: Benetton B194 - La stagione in cui Michael ha vinto il suo primo Campionato del Mondo, vincendo sei delle prime sette gare

1995: Benetton B195 - In una classe a sé stante, ha portato Michael alla sua seconda vittoria e alla prima e unica di Benetton del Campionato del Mondo

2000: Ferrari F1-2000 - L'auto conquistò 10 pole position, 10 vittorie in gara e assicurò alla Ferrari il suo primo Campionato mondiale piloti dal 1979

La Deluxe Schumacher Edition di F1 2020, che verrà lanciata con un accesso anticipato di tre giorni, include anche livree esclusive a tema per l'auto e articoli per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione sul podio unica. In alcuni negozi selezionati sarà possibile avere l'edizione Deluxe con una confezione speciale steelbook.

I giocatori che acquisteranno la Seventy o la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 otterranno la Ferrari F2004. L'auto, che ha fatto conquistare a Michael il record con la vittoria del settimo Campionato del Mondo, una delle auto preferite dai fan da quando è stata introdotta in F1 2017, ora è stata aggiornata con il n. 1 aggiunto al nose cone e il nome impresso sul poggiatesta.

La Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 sarà disponibile il 7 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC (DVD e Steam) e Google Stadia. F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio 2020.