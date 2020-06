PS5 e Xbox Series X, dimensioni a confronto da tutti i lati in un nuovo render 3D

PS5 e Xbox Series X sono state finalmente svelate ma non c'è stata ancora la possibilità di vederle una accanto all'altra, dunque destano sempre una grande curiosità i possibili confronti tra le dimensioni delle due console, che al momento possono essere fatti solo in maniera approssimativa ma in certi casi piuttosto convincente, come per quanto riguarda questo render 3D da parte di Windows Central, che consente di fare un raffronto a 360 gradi da tutti i lati.

Le dimensioni più facilmente deducibili sono quelle di Xbox Series X, sia perché la console è stata effettivamente mostrata in maniera fisica e anche fatta testare ad alcuni giornalisti (come la famosa analisi tecnica di Digital Foundry), sia perché essendo sostanzialmente un prisma a base quadrata diventa anche più semplice calcolarne le misure.

Per quanto riguarda la console Microsoft, la supposizione più accreditata parla di un prisma con base quadrata di 16cm per lato, alto 31cm (se posto in posizione verticale). Questo la mette praticamente al pari di Xbox One X e PS4 Pro come altezza in verticale, presentandosi ovviamente più larga ma anche meno profonda.

Su PS5 il mistero è più fitto, perché non si hanno testimonianze fisiche della console, mostrata durante la famosa presentazione Sony solo in forma di render. Il confronto diretto nel nuovo render pubblicato da Windows Central, che potete vedere a questo indirizzo, non è distante dall'altro confronto che era emerso in precedenza, basato soprattutto su alcuni punti di riferimento come porte USB e slot dischi.

È sempre un'analisi approssimativa, soprattutto per quanto riguarda la profondità che è al momento l'aspetto più misterioso di PS5, ma consente di vedere come la nuova console Sony stacchi praticamente tutte le altre in termini di dimensioni, che risultano veramente imponenti, pur risultando meno profonda di PS4 Pro, a quanto pare.