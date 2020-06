F1 2020, la modalità Il mio Team di F1 si mostra in un trailer e con delle immagini

Codemasters ha appena pubblicato un trailer e delle immagini della modalità manageriale di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA, chiamata Il mio Team di F1. Si tratta di una modalità che ci mette nei panni di un pilota-manager che ha la possibilità di creare una squadra e prendendo posto come undicesimo team sulla griglia accanto alla formazione di piloti 2020 stabilita.

Settimana scorsa Codemasters ha presentato la modalità split-screen di F1 2020.

Ne Il mio Team di F1 inizieremo creando il pilota e i colori del nostro team scegliendo una livrea, creando la propria combinazione di colori e impostando il logo della squadra. pi dovremo trovare il primo sponsor chiave, che finanzierà l'opportunità di firmare con un grande fornitore ed un secondo pilota dalla griglia di F2 del 2019. Partendo da qui dovremo migliorare e far crescere le strutture per diventare un vero team di professionisti F1, affrontando gli impegnativi Campionati piloti e costruttori.

Prima di svelare la nuova auto, dovremo affrontare i media per rispondere a una serie di domande che vanno dalle prestazioni alle previsioni di gara. Le risposte hanno un impatto diretto sulla forza iniziale dell'auto, quindi dovremo pensare bene a come rispondere.

Un altro aspetto chiave fuori pista è la gestione del team durante la settimana. Il modo in cui i gestiremo il tempo disponibile influenzerà il futuro weekend di gara. Il tempo è limitato e dovremo usarlo per gestire le attività del personale, generare fondi e mantenere il team motivato. La cronologia della stagione mostra gli eventi in arrivo e il miglioramento delle prestazioni. Le attività di squadra spesso hanno pro e contro, quindi l'invio di un pilota al centro fitness potrebbe avere un effetto a catena, come una riduzione del tempo dedicato agli sponsor.

Il Mio Team consentirà anche di cercare un compagno di squadra. Dovremo confrontare i piloti F1 e F2 in base a Experience, Racecraft, Awareness e Pace, insieme al loro valore di mercato e al livello di plauso che portano al team. Tutte le statistiche e le abilità del guidatore sono costruite da dati completi del mondo reale delle ultime cinque stagioni di F1 e F2 e i piloti riceveranno aggiornamenti delle statistiche durante la stagione importati direttamente nel gioco sulla base delle loro prestazioni del mondo reale del 2020.

F1 2020 sarà pubblicato venerdì 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Google Stadia.

Cosa ve ne pare di questa modalità manageriale?