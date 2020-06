Resident Evil Village non uscirà su PS4 e Xbox One per motivi tecnici: l'insider Dusk Golem, che aveva correttamente anticipato l'annuncio del gioco, ha spiegato su Twitter i motivi di tale scelta.

"Vorrei chiarire i motivi per cui Capcom ha deciso di pubblicare Resident Evil 8 solo sulle piattafome next-gen, quando in origine il progetto era cross-gen", ha scritto Dusk Golem a poche ore dall'annuncio del gioco durante l'evento di presentazione di PS5.

"A causa del sostanziale miglioramento tecnico che gli sviluppatori stanno apportando al progetto, e che deve ancora esprimere appieno il proprio potenziale, Resident Evil Village aveva grossi problemi di pop-up e caricamento delle texture sulle console di attuale generazione."

"I caricamenti si rendono necessari nel gioco perché ci si sposta all'interno dell'intero Villaggio e ci sono diversi punti per il viaggio rapido. Visto il maggiore focus sull'esplorazione, ciò avrebbe portato alla luce diverse criticità su PS4 e Xbox One e stava trattenendo gli autori dal compiere scelte audaci per determinate sequenze."

"Per questo hanno deciso di cancellare le versioni last-gen del gioco, eliminando il problema dei caricamenti nonché qualsiasi limitazione tecnica legata al vecchio hardware e spingendo al contempo il comparto grafico verso nuovi livelli."

