Resident Evil 8 annunciato per PS5 durante l'evento di presentazione della console

Durante l'evento di presentazione di PS5 è stato annunciato Residente Evil 8, o Resident Evil Village, con uno splendido trailer che di fatto ha confermato tutti i rumor emersi nelle scorse settimane. Viene quindi confermata l'ambientazione europea, nonché la prima persona. Capcom ha annunciato anche la data d'uscita: 2021. Purtroppo in data ancora da destinarsi. Per adesso è stata ufficializzata soltanto la versione per la console di Sony, ma non fatichiamo a immaginare che lo vedremo anche su PC, Xbox Series X e, perché no, Xbox One e PS4.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra diversi flash del gioco, nonché un'atmosfera particolarmente dark, che sembra voler mantenere ed espandere quanto fatto con il settimo capitolo (il cui scenario era comunque enormemente differente).

Insomma, dopo Resident Evil 2 e Resident Evil 3, con Residente Evil 8 si torna a giocare con un nuovo capitolo della saga, in un luogo che a molti ricorderà le atmosfere di Resident Evil 4. Che dire? A questo punto non vediamo l'ora di saperne di più. Siamo certi comunque che Capcom svelerà più dettagli nelle prossime settimane.