Pragmata per PS5 annunciato da Capcom durante l'evento Sony

Pragmata per PS5 è stato annunciato da Capcom nel corso della presentazione di stasera, con l'interessante trailer che potete vedere qui in calce.

Per il momento non ci sono chiari indizi su che tipo di esperienza sia quella proposta dalla casa di Osaka, che sulle prime sembra richiamare le atmosfere di titoli come Death Stranding e pare ambientata in un mondo virtuale, sintetico.

Il personaggio che controlliamo, che si muove all'interno di una pesante tuta spaziale, interagisce durante il video con una ragazzina che poi prova a salvare da un'improvvisa pioggia di meccanismi dall'alto.

Sbalzati al di fuori dell'atmosfera e apparentemente finiti sulla luna, i due guardano il pianeta Terra dalla distanza indicandolo come la loro occasione di libertà. Cosa significherà?

Per il momento ci sono insomma più dubbi che risposte: l'uscita di Pragmata è piuttosto distante e probabilmente bisognerà attendere un po' per avere ulteriori notizie: il gioco arriverà nel corso del 2022.