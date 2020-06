PS5, NBA 2K21 si mostra per la prima volta su next-gen, presenta Zion Williamson

Durante la presentazione di PS5, 2K Games ha presentato la versione next-gen di NBA 2K21, presentato dalla matricola dei sogni dei New Orleans Pelicans Zion Williamson.

Il gioco di 2K Game arriva piuttosto a sorpresa. Non si è visto molto, se non qualche secondo di NBA 2K21, il nuovo capitolo della simulazione del basket a stelle e strisce. A presentare il gioco e a fare presumibilmente da uomo copertina è Zion Williamson la matricola dei sogni dei New Orleans Pelicans.

Si è visto poco del gioco, a parte una grafica mostruosa e una spettacolare schiacciata dell'ala americana. Si notano anche i dettagli della pelle e la sudorazione che copre il corpo dell'atleta.

È ancora presto per poter dare un giudizio definitivo del gioco, ma le animazioni, le luci e il livello di dettaglio sembrano già next-gen. In un gioco del genere, però, sono i contatti, la gestione della palla e dell'intelligenza artificiale a fare la differenza. Impossibile capire queste cose da un trailer con un giocatore solo in una palestra buia. Per quanto le immagini mostrate siano mostruose.

Curiosamente il gioco è "targato" autunno 2020 e non inverno 2020, come il resto della line-up di lancio. Cosa ne pensate?