PS5, il trailer della console è il video PlayStation più apprezzato su YouTube

Il trailer di PS5, mostrato al termine dell'evento di presentazione della console, risulta essere il video PlayStation più apprezzato di sempre su YouTube.

Dopo appena quattro giorni, infatti, il filmato ha totalizzato oltre 22 milioni di visualizzazioni e 1,1 milioni di like: come detto, nessun video pubblicato da PlayStation ha mai ottenuto questi risultati in così poco tempo, segno che la nuova piattaforma è piaciuta nonostante le opinioni contrastanti sul design.

Ci troviamo in effetti di fronte a un cambio di paradigma per la casa giapponese, che arriverà nei negozi verso fine anno con quella che sembra essere la console più grossa di sempre, in particolare per quanto concerne la lunghezza di quasi 40 centimetri.

Una soluzione di design molto azzardata, ma che dovrebbe garantire una rumorosità inferiore rispetto a PlayStation 4, risolvendo dunque un problema ormai ben noto ai possessori dell'attuale piattaforma.

Rivediamo qui in calce il reveal trailer di PlayStation 5.