Ziggurat Interactive acquista il marchio di BlodRayne e altre IP da Majesco

Chi si ricorda BloodRayne? La serie era più famosa per la bella e formosa protagonista che per le sue reali qualità. Nonostante questo ha dato vita a fumetti, adattamenti cinematografici e tre videogiochi. Da oggi sarà Ziggurat Interactive, il publisher di Killing Time e Requiem: Avenging Angel, a gestire il marchio di BlodRayne, avendo acquistato questa e altre IP da Majesco.

L'obiettivo è quello di rivitalizzare il brand. Il publisher, infatti, sta lavorando con lo sviluppatore originale, Terminal Reality, per aggiornare le versioni PC dei vecchi giochi. L'editore sta anche cercando dei modi per "esplorare ulteriormente ed espandere il già ricco universo di BloodRayne," un'affermazione che potrebbe tradursi in un nuovo gioco, così come in un qualche progetto parallelo.

BloodRayne, infatti, ha debuttato nel 2002 su PlayStation 2, Xbox e GameCube. I giochi sono degli hack-and-slash in 3D con un buon livello di violenza e di gore. L'unico a distinguersi è BloodRayne: Betrayal del 2011, un gioco in 2D che sembra strizzare un occhio a Castlevania. Nonostante la qualità media delle esperienze non sia eccelsa, il franchise era piuttosto famoso e ha ispirato diversi fumetti e un film con attori del calibro di Kristanna Loken, Michael Madsen, Michelle Rodriguez e Ben Kingsley. Peccato che la regia fosse affidata al terribile Uwe Boll.

Oltre a quella di BloodRayne, Ziggurat ha anche acquisito le licenze per Advent Rising, Raze's Hell e Flip's Twisted World.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe veder tornare in auge la bella protagonista di BloodRayne?