Star Wars: Squadrons, data di uscita rivelata in anticipo da un leak

La data di uscita di Star Wars: Squadrons sembra sia stata anticipata da un leak, con un comunicato stampa di Electronic Arts circolato anzitempo.

Stando a queste informazioni Star Wars: Squadrons, che verrà svelato fra pochi minuti con un trailer, sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Nel caso della versione Windows, sorprendentemente, Electronic Arts ha annunciato un lancio simultaneo sulle maggiori piattaforme digitali, dunque Steam, Origin ed Epic Games Store, senza esclusive temporali o ritardi di sorta.

Non è tutto: su PC e PS4, Star Wars: Squadrons supporterà fin dal day one i visori per la realtà virtuale, offrendo così un'esperienza ancora più emozionante e immersiva rispetto alla fruizione standard.

Infine, il gioco offrirà un multiplayer cross-play su tutte le piattaforme.

Aggiornamento

La data di uscita di Star Wars: Squadrons è stata confermata ufficialmente: il gioco uscirà il 2 ottobre.