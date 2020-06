PS5, Sony ha "compiuto un grande sforzo" per renderla meno rumorosa di PlayStation 4

In una recente intervista con il The Guardian, l'Head of European Business di SIE Simon Rutter ha affermato che PS5 sarà molto meno rumorosa di PlayStation 4. Sony, infatti, ben cosciente dei problemi di rumorosità della sua attuale console, ha lavorato duramente per rendere il nuovo hardware più silenzioso.

Con The Last of Us 2 in arrivo, tutti siamo più o meno coscienti del fatto che il gioco di Naughty Dog metterà duramente alla prova il sistema di dissipazione di PS4. Dalla nostra recensione di The Last of Us 2 apprendiamo che il gioco è anche un capolavoro tecnico capace di spingere al limite l'hardware della console. E con l'estate alle porte le ventole di PlayStation 4 avranno un gran da fare a dissipare il calore.

Un elemento sicuramente fastidioso, sopratutto di notte, che Sony ha voluto evitare di replicare anche sulla sua nuova generazione di console. Pur non spiegando come questo sia tecnicamente possibile, Simon Rutter, Head of European Business di SIE, ha detto che la sua compagnia "ha compiuto un grande sforzo" per rendere PlayStation 5 meno rumorosa di PS4.

Parte del lavoro, immaginiamo, è svolto dalle dimensioni della macchina, che ne fanno, probabilmente, la più grossa console di sempre.

Ma questo è un prezzo che si è disposi a pagare, siete d'accordo?