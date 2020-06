Pokémon Home in manutenzione il 17 giugno: tutto pronto per il DLC di Spada e Scudo

Gli sviluppatori di Pokémon Home hanno annunciato una manutenzione programmata per il prossimo 17 giugno 2020. Sarà molto difficile quel giorno accedere al servizio in questione, che pare si stia preparando per un evento davvero importante: il debutto del primo DLC di Pokémon Spada e Scudo. Facciamo il punto della situazione e ricapitoliamo dettagli ed informazioni note.

Pokémon Home andrà in manutenzione il prossimo mercoledì 17 giugno 2020: questa è la base. La manutenzione dovrebbe svolgersi all'interno di una fascia oraria di cinque ore: dalle 11:00 di mattina alle 16:00 del pomeriggio (orario italiano locale). Chiaramente potrebbero arrivare modifiche, correzioni e slittamenti di qualche ora, all'occasione: ma questo è il punto di riferimento principale. Al termine dell'aggiornamento, tutti gli utenti dovranno mettere in download una patch sia su dispositivi mobile che su Nintendo Switch.

Pokémon Home si aggiornerà per prepararsi al DLC L'Isola dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo, correggendo così qualsiasi problema legato alla compatibilità e offrendosi subito disponibile ai giocatori. Ricordiamo che si tratta di una piattaforma / servizio online che permette di scambiare e trasferire i propri mostriciattoli tascabili digitali tra le varie versioni del franchise Pokémon. Attualmente consente anche di ottenere gratuitamente gli starter di Galar con abilità nascoste, lo sapevate?

L'Isola dell'Armatura sarà invece la prima grande espansione per Pokémon Spada e Scudo: introdurrà nuovi Pokémon, esemplari Leggendari mai visti prima e aree esplorabili inedite. Torneremo a parlarvene non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.