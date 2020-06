Pokémon Spada e Scudo, come ottenere gli starter Grookey, Scorbunny e Sobble con Abilità Nascoste

Avete sempre sognato di possedere gli starter di Pokémon Spada e Scudo con Abilità Nascoste? Fino ad oggi ciò non era possibile in alcun modo, a meno che non foste disposti a ricorrere a trucchi. Ma adesso potrete ottenere queste versioni di Grookey, Scorbunny e Sobble gratuitamente. Con la nostra guida non impiegherete più di qualche minuto di tempo.

Come prima cosa avrete bisogno di una versione di Pokémon Home sulla vostra console Nintendo Switch: mettetela in download, è un'applicazione gratuita che permette di trasferire Pokémon dalle versioni precedenti a Pokémon Spada e Scudo, così da tenere sempre in squadra i propri mostriciattoli tascabili preferiti. A questo punto scaricate nuovamente Pokémon Home, ma questa volta in versione app mobile per il vostro smartphone. Ora siete pronti per seguire la procedura e ottenere Grookey, Scorbunny e Sobble con Abilità Nascoste: si tratta di bonus passivi che forniscono parecchi vantaggi durante il combattimento.

Ecco la procedura completa da seguire per ottenere gli starter di Pokémon Spada e Scudo con Abilità Nascoste:

Trasferire un Pokémon da Spada e Scudo a Pokémon Home (su Nintendo Switch)

Avviare l'app Pokémon Home su dispositivo mobile

Selezionare il menù principale (pulsante in basso)

Selezionare Dono Segreto

Selezionare Regali

Selezionare gli starter

Adesso Grookey, Scorbunny e Sobble saranno disponibili su Pokémon Home; da qui potrete importarli su Pokémon Spada e Scudo