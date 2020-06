YouTube, utente scopre come vedere i video senza pubblicità: ecco il trucco

YouTube ad oggi è la piattaforma di streaming video più utilizzata al mondo: il numero di filmati disponibili ed utenti connessi ogni giorno è praticamente incalcolabile. Pur vero, tuttavia, che già da un po' di tempo presenta anche le pubblicità: ma pare che un utente Reddit abbia scoperto un trucco per evitarle giusto nelle ultime ore.

Chiariamo: YouTube è fruibile gratuitamente da chiunque, ma con le pubblicità tra un video e l'altro o all'interno di uno stesso video; chi le detesta deve pagare un abbonamento a YouTube Premium. Ora, l'utente Reddit in questione ha scoperto un trucco che permette di evitare direttamente le inserzioni pubblicitarie anche nella versione standard di YouTube, e senza pagare un centesimo. "Per bypassare gli adsense dovete aggiungere un punto subito dopo il dominio web" ha spiegato. Fermi tutti: è davvero così facile?

Vedere i video senza pubblicità: un sogno. E il trucco di unicorn4sale sembra funzionare per davvero. Ma, per l'appunto, come funziona esattamente? Presto detto: invece di accedere a YouTube tramite youtube.come/video dovrete farlo da youtube.com./video. Sì, esatto: c'è un punto in più, nella seconda versione. E questo punto sembra bloccare le pubblicità di qualsiasi tipo; Android Police ha confermato le informazioni che vi abbiamo appena riportato.

Probabilmente la società interverrà per modificare tutto questo già nelle prossime ore, dunque approfittatene finché potete: potrete farlo da web browser e da mobile, ma in questo secondo caso assicuratevi di aver abilitato la "versione desktop" per la pagina web di YouTube. Di certo non basterà accedere dall'app dedicata: da lì non è possibile infatti modificare il dominio.