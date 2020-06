Fortnite, il Dispositivo: data, orario e dettagli dell'evento Doomsday

L'evento finale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è davvero dietro l'angolo. Si tratta ovviamente del Doomsday, il giorno del giudizio, che in italiano è stato reso con l'altrettanto accattivante il Dispositivo. Inizialmente rimandato a causa delle proteste USA, finalmente abbiamo per voi data, orario e dettagli dell'attesissimo appuntamento con gli sviluppatori di Epic Games. Pronti per il punto definitivo della situazione?

Cominciamo dall'inizio, come si conviene: che cos'è il Dispositivo di Fortnite? Si tratta di un evento live in tempo reale che non verrà ripetuto una seconda volta, dunque o ci sarete per assistere ai suoi accadimenti, oppure velo sarete perso per sempre e dovrete recuperare il filmato su YouTube (e sulle nostre pagine, dato che ve lo riproporremo). Servirà a fare da ponte tra la Stagione 2 e la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, con tutti i cambiamenti nella storia di gioco e sull'isola che naturalmente verranno introdotti con l'occasione.

Qual è la data dell'evento il Dispositivo? Si terrà domani, lunedì 15 giugno 2020. Inizialmente avrebbe dovuto avere luogo già lo scorso maggio 2020, quando è stato rimandato ai primi di giugno; poi da giugno è slittato ancora a metà mese, a causa delle proteste negli Stati Uniti. Ma finalmente ci siamo.

Gli orari italiani dell'evento il Dispositivo / Doomsday di Fortnite Capitolo 2 attendono ancora di essere confermati da parte degli sviluppatori di Epic Games, che nel momento in cui scriviamo hanno solo annunciato quanto segue, alcuni giorni fa: "L'evento in diretta il Dispositivo sarà posticipato a lunedì 15 giugno, mentre il lancio della Stagione 3 sarà posticipato a mercoledì 17 giugno. Ci rendiamo conto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questi tempi difficili". Comunque è probabile che l'evento abbia luogo tra le 19 e le 21 della sera del 15 giugno 2020.

Curiosi di conoscere maggiori dettagli? Cosa accadrà durante l'evento? Finora possiamo solo parlarvi delle indiscrezioni, dei leak e delle teorie, che comunque paiono combaciare tra loro. Mida attiverà il Dispositivo presso l'Agenzia, al centro della mappa di gioco. A questo punto accadrà qualcosa al livello dell'acqua dell'isola: la mappa potrebbe essere sommersa dall'acqua, con la comparsa dei veicoli-squalo. Potrebbe anche tornare il Visitatore direttamente dal Capitolo 1, per affrontare Mida e fermarlo. Comunque, ciò che accadrà sarà fondamentale per passare alla Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità: restate sulle nostre pagine. Fortnite sta per cambiare tutte le carte in tavola, ancora una volta.