Fortnite, il Dispositivo: Il Visitatore tornerà per combattere Mida?

L'attesa per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 cresce a dismisura, e di certo è stata alimentata di recente anche dalla decisione di Epic Games di posticipare gli eventi a causa delle manifestazioni e proteste in USA. Nel frattempo i giocatori raccolgono tutto il materiale in loro possesso, e cercano di capire cosa potrebbe accadere durante l'evento il Dispositivo.

Alcuni giocatori, e si tratta di una teoria discretamente interessanti, sono convinti che un vecchio volto di Fortnite stia per tornare: Il Visitatore. Anche noto come Lo Scienziato nella traduzione italiana, Il Visitatore è il personaggio della narrazione di Fortnite che ha creato il buco nero della vecchia isola, trasportando così i giocatori su quella nuova di Fortnite Capitolo 2.

Il Visitatore potrebbe tornare per combattere Mida, se questo ragionamento si rivelasse corretto. Già, ma qual è il ragionamento? In che modo i due sono collegati? Presto detto: durante la Stagione 10 (o Stagione X), Epic Games chiese ai giocatori di raccogliere alcuni nastri registrati, in cui Il Visitatore raccontava il suo piano. In uno degli stessi, veniva esplicitamente menzionato Il Dispositivo; non può essere casuale che gli sviluppatori abbiano chiamato proprio in questo modo lo strumento attualmente nascosto dall'Agenzia, e che Mida presto attiverà.

Per di più, quando nel Capitolo 1 di Fortnite Jonesy si trovava nel bunker, disegnò sulla parete una diga che cedeva. Questa diga non fu mai effettivamente mostrata in Fortnite Capitolo 1, ma ce n'è una gigantesca tra le Brughiere Brumose e tutta l'area a sud-ovest della mappa di gioco. Una domanda è dunque lecita: il livello dell'acqua si alzerà anche a causa della distruzione della diga? E Il Visitatore sarà davvero legato a questi eventi?

Per saperlo bisognerà attendere, ma di certo si tratta di teorie intriganti. Voi cosa ne pensate, in proposito?