The Elder Scrolls Online: Greymoor, la recensione

Abbiamo dunque deciso di approcciare questa recensione di The Elder Scrolls Online: Greymoor vestendo i panni di un novizio completo attirato dalla nuova espansione , decisa proprio a portarci nelle lande nevose calcate a suo tempo dal Dovakhin, con uno sbalzo indietro di circa mille anni. Non troverete quindi un'analisi approfondita dei contenuti di gameplay o delle modifiche alle classi (vampiri su tutti) visto che in questo specifico caso i nuovi giocatori prenderanno per buono tutto ciò che Bethesda offrirà loro. Ha senso dunque, nel 2020, iniziare questa avventura?

Non è facile per i MMORPG sopravvivere nel mercato odierno e quelli capaci di mantenere una buona fetta di giocatori si possono contare sulle dita d'una mano. The Elder Scrolls Online è sicuramente uno di questi, un titolo che ha visto crescere negli anni la sua community grazie ad una buona mole di aggiornamenti e all'abbandono parziale del canone mensile. Bethesda sembra aver dunque capito che questo poteva essere un buon anno per spingere sull'acceleratore e raggiungere una nuova fetta di videogiocatori nostalgici, magari lontani dal genere massivo online ma molto vicini invece alle ambientazioni e alle storie legate a Skyrim.

Bentornato lucertolino!

Non avendo mai preso in mano fino ad oggi il titolo ci siamo lanciati a testa bassa a scegliere razza e classe seguendo quello che avevamo a disposizione e basandoci unicamente sul nostro gusto personale. È così che nasce un Argoniano Warden, pronto a ripristinare l'ordine con la sua coda squamosa e una sfavillante cresta ambrata. La classe l'abbiamo scelta tra le sei disponibili ma cercavamo qualcosa che fosse in grado di causare danno sulla distanza ma anche di poter curare nelle retrovie visto che avevamo smania di provare i dungeon durante la nostra fase di leveling, rivelatisi poi la più grossa e succosa fonte di leveling in assoluto.

Dopo un'accurata ricerca estetica siamo arrivati ad un risultato piuttosto soddisfacente, per accorgerci solo successivamente che l'altezza media degli NPC accanto a noi era decisamente superiore alla nostra e anche come muscolatura sembravamo denutriti, insomma avevamo appena creato una lucertolina scappata da qualche vaso in un giardino di giganti. Poco male però, questo ci ha dato parvenze piuttosto uniche rispetto agli altri giocatori e soprattutto, dopo aver passato almeno mezz'ora nell'editor, non avevamo la minima voglia di rimetterci mano una seconda volta, volevamo giocare! A parte questo piccolo intoppo creativo l'entrata in The Elder Scrolls Online non poteva essere migliore: il nuovo capitolo di Greymoor accoglie infatti immediatamente tutti i nuovi giocatori con una cinematica che introduce la storia andando a strizzare fortemente l'occhiolino alla cut scene iniziale di The Elder Scrolls V: Skyrim, con il nostro eroe messo fuori gioco e imprigionato in un luogo non meglio precisato della regione. Questa volta però al nostro fianco troveremo Fennorian, un vampiro che per pura casualità era in viaggio con noi e le cui investigazioni su un terribile covo di streghe lo stavano portando proprio nei pressi di Solitude.

La fuga dal carcere, con alcune serrature da manomettere attraverso un minigioco e l'impulso a raccogliere qualsiasi cosa vedessimo sui tavoli e sulle rastrelliere, ci ha quasi fatto dimenticare di essere all'interno di un MMO, grazie una storia con alcune limitazioni narrative, questo è vero, ma anche particolarmente ben congegnata e coinvolgente. TESO insomma, allontanandosi dagli MMO coreani e anche da World of Warcraft, vi farà sentire quasi come se foste in un gioco single player e durante le trenta ore di questa nostra avventura ci siamo lasciati trasportare piacevolmente dalla narrazione più che dalla smania di competere o salire furiosamente di livello. Teniamo dunque a sottolineare quanto buono sia stato il lavoro di Bethesda in questo caso, capace di accogliere nuovi giocatori e di non farli sentire spaesati nemmeno per un minuto. Il merito va anche al fatto di aver ritrovato vecchie conoscenze di Skyrim come Lyris Titanborn, qui addirittura con un profilo ben più profondo e un carattere meglio delineato durante l'intera vicenda di quanto non si fosse visto in passato.

Tutta la storia insomma corre su ottimi binari, accompagnandoci nella ri-scoperta del Western Skyrim con la dovuta calma, facendoci passare vicino a posti conosciuti e ben riconoscibili come il Dragon Bridge e solo verso la fine trascinarci verso gli abissi di Blackreach, regalando una nuova ambientazione tutta da esplorare. Ottima anche l'idea di inserire Licantropi, streghe e Vampiri in una sola quest line così da offrire una buona varietà di nemici in un capitolo unico.