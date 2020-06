OnePlus 8, la recensione

Partita con un modello di business assolutamente unico e aggressivo, OnePlus si è nel corso degli anni "arresa" alle convenzionali leggi del mercato degli smartphone, e in questa recensione di OnePlus 8 cercheremo di capire anche se tale scelta abbia pagato o meno. Quel che è certo è che il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica è a tutti gli effetti un modello flagship , esattamente quel genere di oggetto che la OnePlus degli esordi puntava ad abbattere proponendo terminali tecnologicamente avanzati ad un prezzo contenuto. Con OnePlus 8 ci troviamo invece di fronte a uno smartphone dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto e di un livello costruttivo da top di gamma, ma con un prezzo di listino non propriamente allettante: parliamo di 719 Euro per il taglio da 128GB e 819 Euro per quello da 256GB. Ne varrà la pena?

A conferma della tradizionale attenzione ai dettagli che la compagnia cinese riserva ai suoi smartphone, OnePlus 8 si presenta decisamente bene: la confezione rossa è molto cool e contiene, oltre al dispositivo, un caricabatterie da 30W, un cavo USB-C e una cover trasparente in silicone, più un cartoncino illustrativo e dei gradevoli adesivi. Il design dello smartphone si dimostra pulito ed elegante, grazie anche alla cornice in metallo opaco e alla parte posteriore in vetro satinato, una soluzione molto piacevole al tatto e che ha anche il vantaggio di trattenere poco le impronte. Il modulo fotografico principale è posizionato in una striscia verticale leggermente in rilievo (elemento che come di consueto stimola ancor di più all'utilizzo di una cover), mentre la fotocamera frontale abbandona la soluzione pop-up del modello precedente per posizionarsi in un più moderno punch hole in alto a sinistra. Lo schermo curvo regala poi un notevole colpo d'occhio, per un dispositivo che con misure pari a 72.9 x 160.2 x 8 mm non si può definire esattamente compatto ma che tuttavia risulta comodo da maneggiare: merito anche di un peso molto ben distribuito di 180 grammi, pochi se messi a confronto con gli attuali standard del mercato. A differenza della versione Pro, OnePlus 8 non presenta la certificazione IP68 e di conseguenza non risulta impermeabile, ma per il resto la cura nell'assemblaggio e la qualità dei materiali sono esattamente gli stessi. Degna di nota infine la presenza, sul lato destro, del comodissimo slider per scegliere tra le modalità suoneria, vibrazione e silenziosa: una costante per OnePlus che altri produttori farebbero bene a imitare.

OnePlus 8 viene venduto in due varianti rispettivamente da 8GB e 16GB di RAM e 128GB e 256GB di memoria non espandibile, ma in entrambi i casi si ha la certezza di avere per le mani un dispositivo davvero veloce e performante. Merito di una scheda tecnica di primissimo livello, nella quale spicca l'eccellente Snapdragon 865 octa core da 2,84 GHz con GPU Adreno 650, ovvero il miglior chipset attualmente sulla piazza che garantisce prestazioni impeccabili sia in multitasking sia in ottica gaming. Anche con OnePlus 8 continua insomma la felice tradizione che vede gli smartphone della casa cinese fra i più rapidi in assoluto nel panorama Android, con il consueto supporto di un sistema operativo fra i migliori in circolazione. L'apprezzatissimo Oxygen OS si presenta dunque su OnePlus 8 (nella sua versione 10.5.7 al momento in cui scriviamo), dimostrandosi sempre molto ben ottimizzato e consentendo all'utente un alto grado di personalizzazione, ma senza i bloatware che spesso infarciscono i device cinesi e anzi presentando funzionalità e applicazioni proprietarie decisamente utili e interessanti. Buona anche l' autonomia , garantita da una batteria da 4300 mAh che consente di arrivare tranquillamente alla fine di una giornata di utilizzo intenso, con la possibilità di andare anche oltre se ci si accontenta della frequenza dello schermo a 60 Hz. Con il caricatore incluso nella confezione si può ripristinare completamente la batteria del telefono nel giro di un'ora, mentre purtroppo non è supportata la ricarica wireless (che invece c'è nella versione Pro). In termini di connettività , OnePlus 8 supporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC, offre due slot per altrettante nanoSIM ma è orfano del jack audio, una scelta oramai condivisa da buona parte dei competitor.

Display e comparto fotografico

OnePlus 8 monta un pannello AMOLED da 6,55 pollici FullHD+ con formato 20:9 e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Sigle e numeri che si traducono in un display di ottima qualità, molto più leggibile all'esterno di quello del precedente OnePlus 7 e capace di performance davvero notevoli in notturna, grazie soprattutto a una luminosità particolarmente spiccata. Magari non arriverà alle vette di eccellenza di altri modelli di fascia alta, ma non ci si può assolutamente lamentare dello schermo di OnePlus 8, che oltretutto viene sfruttato bene da funzionalità peculiari come la modalità lettura o lo Zen Mode. Il display integra anche il sensore per le impronte digitali, sfruttando la stessa soluzione degli ultimi modelli che si conferma elegante ma non affidabile al 100%: a causa della ridotta superficie di lettura il riconoscimento non sempre avviene correttamente, facendo un po' rimpiangere quanto sperimentato su altri top di gamma.



Anche le fotocamere sono un tasto leggermente dolente per OnePlus 8, che si dimostra meno attrezzato del fratello maggiore Pro e che in generale dà l'impressione di essere rimasto un passettino indietro rispetto alla concorrenza più agguerrita su questo fronte. Il modulo fotografico posteriore ospita una principale da 48MP, una grandangolare da 16MP e una macro da 2MP, rinunciando al teleobiettivo in favore di uno zoom digitale 10x che però funziona discretamente solo ai livelli più bassi. La principale monta un sensore Sony IMX586 che restituisce immagini brillanti e definite in condizioni di luce ottimale, mentre in notturna i risultati sono buoni ma non entusiasmanti, sicuramente un gradino sotto a quanto di meglio visto negli ultimi tempi su altri modelli. Vale lo stesso identico discorso per la grandangolare, con la macro che invece ci ha lasciato qualche perplessità sia per la sua effettiva utilità sia per la resa non sempre impeccabile. Un accenno anche per la frontale da 16MP, che si dimostra rapida e affidabile e dotata anche di un valido algoritmo per l'effetto bokeh in modalità ritratto. Sul fronte video, OnePlus 8 consente di registrare fino a 4K a 60 fps (usando la grandangolare bisogna invece fermarsi a 30 fps), con la peculiarità di poter sfruttare anche il formato cinematografico 21:9. La stabilizzazione funziona a patto di abbassare leggermente la qualità dell'immagine, ma in generale i risultati sono assolutamente soddisfacenti per l'utilizzo quotidiano.