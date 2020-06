Windows 10, come nascondere file e cartelle dalla barra della ricerca del PC

La sicurezza e la privacy degli utenti sono due aspetti di Windows 10 che negli ultimi aggiornamenti del sistema operativo hanno ricevuto particolare attenzione. In generale, già da lancio del sistema operativo in questione in sé, Microsoft ha mostrato di voler investire in entrambe. Dunque vale la pena conoscere come nascondere file e cartelle all'interno del proprio PC, dalla barra della ricerca.

Windows 10, difatti, permette di nascondere file e cartelle all'utente: non sempre si tratta di procedure estremamente lineari ed intuitive, ma si può. E i motivi che potrebbero spingervi a farlo sono molteplici: magari non volete che altri utilizzatori del PC vedano gli stessi file che vedete voi, andando a cercare un file. A prescindere dalla motivazione, comunque, è opportuno conoscere questi procedimenti. La pagina principale che dovreste consultare è Opzioni di indicizzazione: da qui, infatti, è possibile chiedere alla funzione ricerca (o barra della ricerca) di mostrare o di non mostrare determinati tipi di file, programmi e cartelle.

Eccovi dunque la procedura, articolata in un pratico e rapido elenco, che vi permetterà di nascondere file e cartelle su Windows 10, a vostro piacimento. Chiaramente lo stesso e identico procedimento vi permetterà all'occasione anche di renderli nuovamente visibili. Si attendono inoltre novità circa la ripresa dell'aggiornamento di maggio 2020, attualmente sospeso da Microsoft.

Digitare nella barra di ricerca "Opzioni di indicizzazione"

In alternativa selezionare Windows + S e digitare "Opzioni di indicizzazione"

Selezionare "Avanzate"

Selezionare "Tipi di file"

A questo punto è sufficiente togliere la spunta nella casella dei file corrispondenti, lasciando quel quadratino in bianco

Confermare l'operazione nella finestra che verrà aperta di conseguenza

Adesso i file selezionati saranno nascosti