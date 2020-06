GTA 5, la coppia armata di St. Louis è finita in un artwork amatoriale

La coppia armata di St. Louis che ha fatta tanto sensazione in questi giorni per aver minacciato i manifestante del movimento Black Lives Matter è finita, inevitabilmente, in un artwork amatoriale di GTA 5. Alcuni fan, infatti, hanno creato un'immagine di copertina nella quale i due sembrano due personaggi usciti di peso dal gioco.

Il video dei due coniugi è diventato virale. Non tanto perché in questi giorni di follia hanno difeso la propria abitazione da un gruppo di manifestanti, apparentemente pacifici, del movimento Black Lives Matter diretti a protestare davanti alla casa del sindaco, ma perché lo hanno fatto armi in pugno, sfoggiando una disinvoltura nel puntarle contro altri esseri umani davvero sconvolgente.

Un vero e proprio specchio di quello che sta succedendo in queste settimane negli USA, una nazione che sembra profondamente lacerata tra tutte le sue anime, che non riescono più a convivere e comunicare.

Lui armato con un fucile semi automatico e la polo rosa infilata nei pantaloni, lei con una TShirt a righe, piedi nudi e una pistola di piccolo calibro nella mano destra e la mano sinistra appoggiata ad un fianco. Sembrano due macchiette uscite da GTA 5. Tanto che alcune persone hanno applicato loro qualche filtro cartoon, uno sfondo di Los Santos e il gioco è fatto: sono una perfetta cover-image del gioco, non pensate?





Questo è un modo per provare a sdrammatizzare una situazione estremamente tesa e complessa che alcuni videogiochi e serie televisive avevano profetizzato, sperando che facessero da monito, non da fonte di ispirazione. Come ha detto il creatore di Cyberpunk Mike Pondsmith.

Nel caso in cui non abbiate visto l'episodio in questione, vi lasciamo lo sconvolgente video qui sotto.