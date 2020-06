Fortnite, un glitch permette di potenziare le armi molto velocemente

Su Fortnite Capitolo 2 le armi possono essere potenziate: la meccanica è stata recuperata anche nella Stagione 3, basta recarsi presso qualsiasi piattaforma di potenziamento. Il tempo varia da arma ad arma, da rarità a rarità... tuttavia i giocatori hanno scoperto un nuovo glitch particolarmente utile.

Questo glitch permette di potenziare le armi molto velocemente, guadagnando così tempo prezioso contro i propri nemici. Ora, è noto che su Fortnite si impieghino meno secondi nel portare un fucile d'assalto grigio alla rarità verde (da comune a non comune), piuttosto che da viola ad arancione (da epico a leggendario). Ma l'errore di programmazione in questione azzera queste differenze, e "migliora" l'arma in proprio possesso in appena un istante.

Il trucco funziona in questo modo: bisogna avere nel proprio inventario un'arma comune e poi quella che si vuole potenziare (per esempio epica); servono anche materiali sufficienti per entrambi gli upgrade. Il giocatore non farà altro che potenziare l'arma comune, impiegando poco tempo, il solito: poi cambierà l'arma equipaggiata nell'esatto istante in cui il potenziamento sarà stato completato, passando così a quella epica. Una volta che il glitch sarà entrato in azione, l'arma viola diventerà anche lei arancione, senza attendere il normale tempo di potenziamento. Praticamente con un solo miglioramento saranno state modificate due armi contemporaneamente: quella debole e quella di proprio interesse.

La procedura sembra complessa dal punto di vista della descrizione, in realtà è davvero semplice e fattibile: eccovi un video che vi mostra come potenziare le armi velocemente su Fortnite. Chiaramente funzionerà finché gli sviluppatori di Epic Games non vorranno correggerlo; il filmato lo mostra in azione su PC, ma funziona anche da console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Non è stato testato su dispositivi mobile Android e iOS.

Potreste sfruttare due bug nello stesso momento: conoscete il glitch per ottenere metallo all'infinito su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3?