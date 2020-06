Monster Hunter: un nuovo capitolo su Nintendo Switch rivolto a un pubblico giovane?

Monster Hunter potrebbe arrivare prossimamente con un nuovo capitolo su Nintendo Switch, considerando che non c'è ancora l'intenzione di portare Monster Hunter World sulla console Nintendo ma Capcom ha comunque qualcosa in programma per questa.

Durante una sessione di domande e risposte con gli azionisti, Capcom ha confermato di non avere piani per portare Monster Hunter: World su Nintendo Switch, ma che c'è comunque la possibilità che un nuovo capitolo arrivi su tale piattaforma, una versione specificamente rivolta a "ragazzi delle scuole medie", a quanto pare.

Questa definizione, tuttavia, potrebbe non avere a che fare con una modifica effettiva dei contenuti e del tono della serie: è vero che Monster Hunter World è considerato un gioco rivolto a un pubblico piuttosto maturo, ma l'indicazione di Capcom si riferisce probabilmente a un ritorno allo spirito classico della serie.

I primi capitoli per PSP, infatti, avevano riscosso grande successo presso i ragazzi in età da scuola media in Giappone e l'idea è dunque probabilmente di tornare a quello stile per il nuovo capitolo di Monster Hunter su Nintendo Switch.

Attendiamo dunque di scoprire di più sulla questione, considerando che lo sviluppo del gioco potrebbe essere ancora nelle fasi preliminari, nel caso sia effettivamente partito.