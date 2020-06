Fortnite C2 Stagione 3, un glitch permette di ottenere metallo infinito

C'è un nuovo glitch su Fortnite Battaglia Reale, e permette di ottenere metallo infinito. Una situazione di questo tipo avvantaggia decisamente i vostri avversari, e dunque è opportuno che conosciate anche voi come funziona la procedura in questione; sceglierete poi in base alla vostra etica se sfruttarlo o meno su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.

Il glitch in questione è molto semplice: c'è una pompa di benzina all'interno della nuova mappa di Epic Games, che di tanto in tanto non si rompe e resta al suo posto, mentre i giocatori la colpiscono per ottenere metallo; in questo modo, ovviamente, è possibile farmare il materiale all'infinito. L'oggetto in questione si trova al Gattogrill, nuova area aggiunta ad est di Brughiere Brumose, dove in precedenza si trovava la fabbrica di scatole di Miaoscolo.

Presso il Gattogrill sono presenti anche dei robot molto pericolosi e il boss mitico Kit, dunque fate molta attenzione recandovi nel luogo in questione. Qui di seguito, invece, vi riportiamo il video che mostra il glitch per ottenere metallo infinito: pare che si attivi casualmente su ogni modalità di gioco. Gli altri distributori di benzina esplodono dunque non toccateli, o a seguire prenderà fuoco tutto quanto!