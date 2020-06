Warner Bros Games, emergono dettagli sui giochi in sviluppo nei suoi studi

Emerse alcune indiscrezioni sui giochi in sviluppo presso gli studi di Warner Bros. Games, compresi Rocksteady e WB Montreal. La spia, tal u/heskethh2 su Reddit, ha ottenuto moltissimo credito dopo l'annuncio di It Take Two di Hazelight, che aveva anticipato con moltissimi dettagli prima dell'EA Play 2020.

Naturalmente ciò non significa che tutte le sue informazioni sia accurate. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prenderle con le molle fino alle necessarie conferme ufficiali.

Stando a u/heskethh2, Rocksteady starebbe lavorando a un gioco cooperativo tratto da Suicide Squad, pensato per le console di nuova generazione. Avrà comunque una modalità single player. Si tratta della conferma di altre voci emerse in passato, delle quali una molto recente, che affermano la stessa cosa.

Rocksteady sarebbe coinvolta anche nel gioco di Batman di WB Montreal (Court of Owls), che dovrebbe essere annunciato all'imminente evento DC.

WB Montreal starebbe lavorando anche a un gioco di Superman, ripreso dopo che lo sviluppo era stato interrotto a metà. Il successo di Marvel's Spider-Man per PS4 avrebbe convinto Warner a dargli una seconda possibilità.

Lo studio dei Left4Dead starebbe invece lavorando a un titolo simile a Evolve, il cui sviluppo potrebbe essere stato interrotto e ripreso.

Il gioco di ruolo di Harry Potter sarebbe invece ancora in alto mare e attualmente lo studio sarebbe molto preoccupato dalle esternazioni dell'autrice dei libri, J.K. Rowling, considerate transfobiche.