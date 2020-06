Pokémon GO, pacchi gratuiti e incontri quotidiani garantiti in arrivo, ecco le nuove funzioni

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno confermato che nuove funzioni arriveranno a breve su Pokémon GO, app attualmente disponibile gratuitamente su smartphone Android e dispositivi iOS. Si tratta degli incontri quotidiani garantiti e dei pacchi gratuiti quotidiani, un incentivo inedito per tornare a giocare giorno dopo giorno.

I pacchi gratuiti aggiungeranno a Pokémon GO una sorta di ricompensa giornaliera: in questo modo i giocatori saranno incentivati ad accedere all'app ogni 24 ore. "Presto alcuni Allenatori troveranno nel Negozio un pacco gratuito quotidiano pieno di oggetti. Se sarete selezionati per il test, quando il pacco gratuito quotidiano sarà disponibile, apparirà una notifica sull'icona del Negozio. Per ottenerlo, vi basterà accedere e ritirare il pacco nella sezione Gratis" avvisano gli sviluppatori. I pacchi conterranno oggetti sempre differenti, probabilmente anche i nuovi adesivi da inviare agli amici.

La nuova funzione riguarda invece gli incontri quotidiani garantiti con i Pokémon. "A breve, un piccolo gruppo di Allenatori riceverà una visita speciale dal Professor Willow. Se siete parte di questo gruppo, il professore vi svelerà che è al lavoro per creare un tipo speciale di aroma". L'aroma in questione si attiverà automaticamente dopo aver parlato con il professore e garantirà l'apparizione di un solo Pokémon, che cambierà di giorno in giorno.

Cosa ne pensate di queste novità in arrivo su Pokémon GO? Ricordiamo che entro il 2020 debutteranno anche le tanto attese megaevoluzioni.