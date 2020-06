EA Play 2020: tutti gli annunci

Durante la notte si è svolto l'EA Play 2020, evento con cui Electronic Arts ha annunciato i titoli che pubblicherà nei prossimi mesi, facendoci assaggiare anche un po' di ciò che verrà dopo. Il più importante è stato sicuramente FIFA 21, probabilmente un nuovo best seller, ma c'è stato anche dell'altro, come il primo gameplay di Star Wars: Squadrons, il nuovo Skate e l'arrivo di Apex Legends su Steam e Nintendo Switch.

Apex Legends arriva su Steam e Nintendo Switch con cross-play

La quinta stagione di Apex Legends ha il più alto livello di coinvolgimento mai visto fino ad ora, la più alta retention giornaliera di qualsiasi stagione di Apex e il maggior numero di nuovi giocatori dalla prima stagione. Ci si aspetta che il prossimo autunno questi numeri aumentino ancora, quando Apex Legends debutterà su Steam e Switch, con supporto cross-play.

Durante l'EA Play il team di Respawn ha anche svelato che l'evento della Lost Treasures Collection avrà inizio il 23 giugno. L'evento presenterà una nuova modalità di gioco, offerte a tempo limitato e l'acquisizione di una nuova città: Crypto's Map Room. I giocatori vedranno il ritorno della modalità sniper e shotgun - Armed and Dangerous- con alcune novità come Evo Armor e il nuovissimo Mobile Respawn Beacons.

FIFA 21: data di lancio, trailer e info dalla EA Play Live 2020

Quest'anno, i fan di EA SPORTS FIFA potranno sbloccare nuove funzionalità offerte da PlayStation 5 e Xbox Series X. Tempi di caricamento rapidi, illuminazione e rendering in differita, una tecnologia di animazione avanzata, miglioramenti senza palla e molto altro ancora. FIFA 21 uscirà in tutto il mondo il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam; su Google Stadia verrà lanciato in inverno. I membri EA Access e Origin Access Basic potranno provare il titolo a partire dall'1 ottobre, mentre i membri Premier di Origin Access avranno già accesso completo al videogioco. Per tutti i membri Access, invece, ci saranno benefits continuativi per tutta la stagione. I fan possono pre-ordinare FIFA 21 in anticipo, ricevendo un accesso prioritario al videogioco, insieme ad altri incentivi; ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Rocket Arena, data di lancio e trailer dall'EA Play Live 2020

It takes two, il nuovo gioco di Josef Fares, è presentato all'EA Play Live 2020

Lost in Random, trailer e nuove informazioni dall'EA Play Live 2020

Continuando nel progetto di lancio degli studios indipendenti e coraggiosi, saranno pubblicati tre titoli sotto l'etichetta EA Originals: Rocket Arena, di Final Strike Games, It Takes Two di Hazelight Studios e Lost in Random di Zoink.

Rocket Arena è un nuovo tipo di sparatutto ambientato in arena, in cui i giocatori padroneggiano l'arte del razzo attraverso diversi stili di gioco unici e personalizzabili combattimenti frenetici che reinventano il caos del classico divertimento con i razzi. I giocatori potranno scoprire Rocket Arena il 14 luglio 2020, data in cui il gioco verrà lanciato cross-play su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

It Takes Two, che uscirà nel 2021, è un videogioco a piattaforme di azione e avventura di Hazelight, sviluppatore di A Way Out, acclamato dalla critica e vincitore di premi.

Lost in Random di Zoink è un'avventura gotico-fiabesca dal messaggio moderno, ambientata in una distopia contorta dove si temono incertezza e caos. Lost in Random uscirà nel 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Origin e Steam.

EA Play Live 2020, il trailer dei giochi next-gen in arrivo su PS4, XSX e PC

I migliori studios EA stanno lavorando a una serie di titoli per la prossima generazione di console, creando nuove esperienze di gioco e nuove storie. Criterion, azienda nota per i suoi titoli appassionanti, farà immergere i giocatori in gara in una manciata di secondi. BioWare sta creando mondi in cui i giocatori diventano gli eroi della propria storia. DICE, che ha posto le basi per l'eccellenza nel campo audio e video, sta progettando battaglie epiche con una fedeltà mai vista prima. Motive Monreal, invece, sta lavorando a un nuovo titolo altamente ambizioso e innovativo che pone il potere e la creatività direttamente nelle mani del giocatore: un'esperienza che sarebbe impossibile senza la tecnologia di prossima generazione.

Star Wars: Squadrons, video di gameplay e informazioni ufficiali dall'EA Play Live

Motive Studios e Lucasfilm hanno permesso di dare un primo sguardo a Star Wars: Squadrons, con un nuovissimo video di sei minuti. Annunciato all'inizio della settimana, Star Wars: Squadrons è un'esperienza immersiva di fightdog nello spazio in prima persona, ambientata nell'amata galassia di Guerre Stellari. Il titolo includerà avvincenti combattimenti multigiocatore 5v5, epiche battaglie e una storia originale ambientata durante gli ultimi giorni dell'Impero Galattico e l'ascesa della Nuova Repubblica dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi™. Star Wars: Squadrons uscirà il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Origin e Steam, ed Epic Games Store. Sarà fruibile tramite realtà virtuale (VR) su PlayStation 4 e PC con supporto cross-play.

Madden NFL 21, data d'uscita, trailer e Dual Entitlement dell'EA Play Live 2020

Quest'anno, Madden NFL 21 avvicinerà i giocatori al campo da gioco come mai prima d'ora, attraverso nuove funzionalità, aggiornamenti del gameplay e offrirà numerose esperienze di football sulle piattaforme attuali e next gen. Madden NFL 21 sarà disponibile in tutto il mondo il 28 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

I membri EA Access e Origin Access potranno provare il videogioco a partire dal 21 agosto, insieme ai membri Origin Access Premier che lo stesso giorno avranno pieno accesso al titolo. Tutti i membri Access continueranno a ricevere benefici in Madden NFL per tutto l'arco della stagione. Madden NFL arriverà su Google Stadia questo inverno e Madden NFL 21 Mobile lancerà una nuovissima app il 6 agosto.

Attraverso l'offerta EA SPORTS Dual Entitlement,i giocatori potranno aggiornare Madden NFL 21 da Xbox One a Xbox Series X, o da PlayStation 4 a PlayStation 5 senza costi aggiuntivi, introducendo nuove funzionalità non disponibili per la generazione precedente. Si applicano eccezioni all'offerta. Al momento non è possibile utilizzare i dischi fisici per eseguire l'upgrade alle console senza disco. Visita ea.com/nextlevel per ulteriori informazioni.

Attraverso l'offerta EA Sports Dual Entitlement, i giocatori potranno aggiornare la propria copia da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Sono applicate eccezioni all'offerta. Al momento non è possibile utilizzare i dischi fisici per effettuare l'upgrade alle console senza disco. Visita ea.com/nextlevel per maggiori informazioni.

Skate, annuncio all'EA Play Live 2020

Skate è tornato! In risposta alle richieste dei fan, incredibilmente appassionati al titolo da quasi un decennio, la Chief Studio Officer, Laura Miele, ha annunciato un'ultima sorpresa per i giocatori. Cuz Parry e Deran Chung, rispettivamente Game Director e Creative Directory del videogioco, hanno affermato che questo è solo l'inizio e che c'è ancora molta strada da fare; i lavori sulla prossima evoluzione del franchise Skate sono iniziati.

The Sims 4

The Sims, creato da Maxis, ha da sempre permesso ai giocatori di esprimersi attraverso i Sim creati, le storie che raccontano e i mondi costruiti. The Sims 4, e tutti i pacchetti di espansione usciti dopo il suo lancio, sono ora disponibili per un numero di giocatori ancor più grande tramite Steam. Il videogioco di simulazione di vita ha visto oltre 2,5 milioni di nuovi giocatori entrare a far parte della community negli ultimi due mesi, registrando inoltre un picco di quasi 10 milioni di giocatori in un mese nell'ultimo trimestre. Il team è stato onorato dal fatto che The Sims è stato fonte di grande divertimento e gioia per così tanti giocatori, che hanno celebrato virtualmente i più importanti momenti della vita in compagnia dei loro cari, ricreando i propri amici e la propria famiglia, oltre che eventi speciali come i compleanni, lauree e persino i matrimoni.

Più giochi, più piattaforme

Quest'anno, come mai prima d'ora, i giocatori vedranno i titoli EA su più piattaforme. Insieme ai titoli già acclamati dalla critica come Star Wars Jedi: Fallen Order e Command & Conquer Remastered Collection sono disponibili già oggi The Sims 4, Titanfall 2, A Way Out e Dead Space 3.

Entro la fine dell'estate, EA Access, insieme a fantastici titoli e vantaggi per i tutti i suoi membri, approderà ufficialmente su Steam.

Nei prossimi 12 mesi usciranno su Nintendo Switch sette nuovi titoli. Burnout™ Paradise: Remastered Collection sarà disponibile da domani, 19 giugno, e a seguire ci saranno Apex Legends e FIFA 21 in autunno.

Il cross-play sarà disponibile anche su Apex Legends, Rocket Arena e Star Wars: Squadrons, unendosi al già supportato Need For Speed Heat.