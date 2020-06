Lost in Random, trailer e nuove informazioni dall'EA Play Live 2020

Lost in Random torna a far parlare di sé attraverso un nuovo trailer e alcune nuove informazioni direttamente dall'EA Play Live 2020. Il gioco di Zoink, infatti, farà parte degli EA Originals, l'etichetta "indie" di Electronic Arts.

Lost in Random è un'avventura gotico-fiabesca, dal messaggio molto attuale. Ambientato in una distopia contorta in cui si temono incertezza e caos, il gioco segue Even, una giovane e coraggiosa ragazza e la sua compagna di avventure Dicey. Insieme, le due prendono parte a un pericoloso viaggio in cui dovranno imparare a conoscere l'ignoto e a scoprire le proprie carte, nel tentativo di rompere la maledizione di Random.

I giocatori potranno giocare a Lost in Random nel 2021, quando il titolo sarà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Origin e Steam.

"Tutti possono sentirsi senza aiuto dinanzi agli eventi e al caos che si verificano nel corso della vita. Con Lost in Random speriamo di trasportare i nostri giocatori in un mondo alternativo, dove possono trovare potere in quella casualità" ha detto Klaus Lyngeleld, CEO & Game Director di Zoink.

Come vi sembra?