EA Play Live 2020, il trailer dei giochi next-gen in arrivo su PS4, XSX e PC

Non sappiamo perché EA abbia deciso di tenere fuori dalla sua conferenza i suoi contenuti più forti, come i giochi next-gen o gli sportivi. Forse perché deve mostrarli nelle prossime settimane all'interno dei contenitori di Sony e Microsoft, forse perché vuole avere eventi monotematici. Il motivo lo scopriremo solo più avanti: durante la conferenza EA Play Live 2020 il colosso americano ha voluto mostrarci con un breve video solo un piccolo assaggio di quello che ci aspetterà in futuro coi sui giochi next-gen in arrivo su PS5, Xbox Series X e PC.

Stando alle parole del publisher i migliori studios EA stanno lavorando a una serie di titoli per la prossima generazione di console, creando nuove esperienze di gioco e nuove storie. Criterion, azienda nota per i suoi titoli appassionanti, farà immergere i giocatori in gara in una manciata di secondi. BioWare sta creando mondi in cui i giocatori diventano gli eroi della propria storia. DICE, che ha posto le basi per l'eccellenza nel campo audio e video, sta progettando battaglie epiche con una fedeltà mai vista prima. Motive Monreal, invece, sta lavorando a un nuovo titolo altamente ambizioso e innovativo che pone il potere e la creatività direttamente nelle mani del giocatore: un'esperienza che sarebbe impossibile senza la tecnologia di prossima generazione.

Quello che si può scorgere dal video è comunque notevole: quando potremo vederne un po' di più? Nel frattempo dovremo accontentarci di alcune nuove informazioni e la data d'uscita di FIFA 21.