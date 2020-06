Madden NFL 21, data d'uscita, trailer e Dual Entitlement dell'EA Play Live 2020

Electronic Arts ha appena pubblicato il nuovo trailer di Madden NFL 21, la spettacolare simulazione di football americano in arrivo sulle console di attuale generazione, oltre che su Xbox Series X e PS5. Il colosso americano ha anche diffuso qualche informazione in più a riguardo del Dual Entitlement, lo Smart Delivery di EA. Madden NFL 21 uscirà il 28 agosto 2020 su PS4, Xbox One e PC

Quest'anno, Madden NFL 21 avvicinerà i giocatori al campo da gioco come mai prima d'ora, attraverso nuove funzionalità, aggiornamenti del gameplay e offrirà numerose esperienze di football sulle piattaforme attuali e next gen. Madden NFL 21 sarà disponibile in tutto il mondo il 28 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

I membri EA Access e Origin Access potranno provare il videogioco a partire dal 21 agosto, insieme ai membri Origin Access Premier che lo stesso giorno avranno pieno accesso al titolo. Tutti i membri Access continueranno a ricevere benefici in Madden NFL per tutto l'arco della stagione. Madden NFL arriverà su Google Stadia questo inverno e Madden NFL 21 Mobile lancerà una nuovissima app il 6 agosto.

Attraverso l'offerta EA Sports Dual Entitlement, i giocatori potranno aggiornare Madden NFL 21 da Xbox One a Xbox Series X, o da PlayStation 4 a PlayStation 5 senza costi aggiuntivi, introducendo nuove funzionalità non disponibili per la generazione precedente. Si applicano eccezioni all'offerta. Al momento non è possibile utilizzare i dischi fisici per eseguire l'upgrade alle console senza disco.

Cosa ne pensate?